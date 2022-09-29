Как сообщают «Известия, певица вылетела в Израиль без обратного билета. Отметим, что это уже как минимум второй раз, когда Алла Пугачева покидает россию. Первый раз артистка улетела в Израиль с мужем Максимом Галкиным и детьми весной после начала российского вторжения в Украину.

Напомним, что на днях Алла Пугачева получила трагическое для себя известие – скончался ее близкий друг, практически член семьи певец Борис Моисеев.

В последние годы он практически не появлялся на публике. Алла Пугачева была давней подругой Моисеева и помогала ему после инсульта. В 2021 году Моисеев даже появился на вечеринке по случаю дня рождения дочери Пугачевой Кристины Орбакайте.

««Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своём сердце. Прости и Прощай», - написала Пугачева на своей странице в Instagram, опубликовав также фото, на котором она с Моисеевым.

Ранее Пугачева прервала молчание относительно вторжения рф в Украину.

Произошло этого после того, как ее супруга Максима Галкина признали «иноагентом».

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем. Честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», - написала Пугачева на своей странице в Instagram.

Заявление Пугачевой вызвало ажиотаж, как среди украинцев, так и среди россиян.

Ранее сообщалось о бунте Пугачевой и к каким последствиям он может привести.

Также Politeka.net писала, что Коля Серга перепел знаменитый хит Пугачевой на новый лад.