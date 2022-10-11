По словам Насти Каменских, сколько времени не проходит, каждое слово до сих пор пронизывает до самого ее сердца.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских, которая вернулась в Украину и продолжает давать благотворительные концерты, поделилась трогательным признанием. В частности, на своей странице в Instagram артистка призналась, что чувствует каждый раз, когда исполняет Гимн Украины.

Артистка призналась, что каждый раз при исполнении гимна Украины испытывает смесь боли и невыразимой гордости за то, что она – украинка.

Она также отметила, что заметила в гимне очень много пророческих слов, которые время от времени сбываются. В частности Насте Каменских показались пророческими такие строчки: "Душу й тіло ми положемо за нашу свободу", "Ще на нашій Україні піснь гучна розляже" и "Україні слава стане поміж народами".

По ее словам, сколько времени не проходит, каждое слово до сих пор пронизывает до самого ее сердца, потому что описывает судьбу нашей страны.



"Даже сегодня, когда Украина ежедневно мужественно отстаивает свои границы и борется с врагом, а мирные украинцы вынуждены прятаться в бомбоубежищах, весь мир удивляется нашей силе и скандирует "Слава Україні!". Потому что мы каждый раз доказываем: правда на нашей стороне и она обязательно победит!", - добавила Настя Каменских.

Напомним, что Каменских в домашнем халате вспомнила, как любила готовить и убирать в комнатах.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских эмоционально отреагировала на ряд трагедий в Украине, вызванных российскими оккупантами.

Также Politeka писала, что Каменских в поезде заставила поклонников беспокоиться за нее.