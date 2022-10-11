Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских, которая вернулась в Украину и продолжает давать благотворительные концерты, поделилась трогательным признанием. В частности, на своей странице в Instagram артистка призналась, что чувствует каждый раз, когда исполняет Гимн Украины.
Артистка призналась, что каждый раз при исполнении гимна Украины испытывает смесь боли и невыразимой гордости за то, что она – украинка.
Она также отметила, что заметила в гимне очень много пророческих слов, которые время от времени сбываются. В частности Насте Каменских показались пророческими такие строчки: "Душу й тіло ми положемо за нашу свободу", "Ще на нашій Україні піснь гучна розляже" и "Україні слава стане поміж народами".
По ее словам, сколько времени не проходит, каждое слово до сих пор пронизывает до самого ее сердца, потому что описывает судьбу нашей страны.
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"Даже сегодня, когда Украина ежедневно мужественно отстаивает свои границы и борется с врагом, а мирные украинцы вынуждены прятаться в бомбоубежищах, весь мир удивляется нашей силе и скандирует "Слава Україні!". Потому что мы каждый раз доказываем: правда на нашей стороне и она обязательно победит!", - добавила Настя Каменских.
Напомним, что Каменских в домашнем халате вспомнила, как любила готовить и убирать в комнатах.
Как сообщала Politeka, Настя Каменских эмоционально отреагировала на ряд трагедий в Украине, вызванных российскими оккупантами.
Также Politeka писала, что Каменских в поезде заставила поклонников беспокоиться за нее.