Как оказалось, нашлись даже те, кто раньше думал, что маму Верки тоже играет мужчина, пишет Politeka.net. Напомним, что под толстым слоем грима и косынкой скрывается украинская актриса Инна Белоконь.

Когда-то она была актрисой эстрадного театра миниатюр «Компот», но миллионы знают ее как актрису театра Андрея Данилко. Конечно, Данилко и Белоконь неоднократно приписывали роман, но, как известно, у актрисы есть семья, а Андрей до сих пор не встретил свою пару.

"Вчера Наша Мименинница отметила Свой День Рождения! Любим! Целуем, Обожаем», - написал на своей странице Данилко, опубликовав также фото Инны во всем знакомом гриме «мамы» и еще одно особенное – без очков и сценического образа.

«Поздравляю, очень красивая!!! Мирного неба», «Красавица на все времена!», «Красавица, с Днем рождения», «Мы все ее обожаем», «Тю, я думал, что это тоже мужик», «Никогда не видела ее без грима, она такая молодая, капец. Здоровья и звездной карьеры до глубокой старости», «Ух, мама такая красавица. Поздравляю!», - пишут в комментариях к посту Данилко их поклонники.

Напомним, Андрей Данилко поставил крест на личной жизни.

Также Данилко рассказал, к кому на могилу они с "мамой" всегда приходят с красными гвоздиками.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилко призвал украинцев не ожидать от работающих в россии звезд позиции относительно войны в Украине.