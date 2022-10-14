По его словам, ему о повестке написала мама, сообщает Politeka.net.

«Я терпеть не могу прятаться, бояться кого-то. Так совпало, что я, мне и надо было, к ней заехал», - сообщил Тальков-младший.

Зайдя в магазин, музыкант встретил участкового, который тут же ему заявил: «Ой, Игорь, наверное, у нас собирается».

«А я думаю, чего мне собираться, я только от туда, пел в госпиталях и воинских частях. Но если надо, могу прямо сейчас поехать, только, говорю, меня никто не заставит взять оружие и идти убивать или на кого-то его даже направлять», - заявил Тальков-младший, подчеркнув, что он музыкант.

Примечательно, что еще несколько лет назад сын Талькова рассказывал, как рвался воевать на Донбасс в 2014-м году.

«Донбасс — больная для меня тема, я написал песни «Братские народы», «Украина и Россия». Я испытал шок, когда в 2014 году на Донбассе началась война. У меня кипела кровь. Тогда я еще употреблял алкоголь. Как-то меня, пьяного, силой с автобуса сняли друзья. Я ехал воевать. Но потом меня люди вразумили: «Твое оружие — песня», — говорил Игорь Тальков в одном из интервью.

Игорь Тальков

«Кстати, украинские власти занесли мои данные в список сайта «Миротворец» как сепаратиста. Я постоянно рвусь туда на концерт, но меня не пускают близкие. Говорят, что меня там убьют», — говорил Тальков.

Напомним, в россии начали запрещать песни Аллы Пугачевой.

Также сообщалось, что Тина Кароль написала мощный стих-проклятие.

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