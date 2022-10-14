По его словам, ему о повестке написала мама, сообщает Politeka.net.
«Я терпеть не могу прятаться, бояться кого-то. Так совпало, что я, мне и надо было, к ней заехал», - сообщил Тальков-младший.
Зайдя в магазин, музыкант встретил участкового, который тут же ему заявил: «Ой, Игорь, наверное, у нас собирается».
«А я думаю, чего мне собираться, я только от туда, пел в госпиталях и воинских частях. Но если надо, могу прямо сейчас поехать, только, говорю, меня никто не заставит взять оружие и идти убивать или на кого-то его даже направлять», - заявил Тальков-младший, подчеркнув, что он музыкант.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
G7 официально приняла условия Украины: "Таким языком Запад с рф еще не разговаривал"
"Следующий этап - мобилизация": назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину из Беларуси
Зима будет тяжелой: украинцам назвали список вещей, которыми обязательно надо запастись
"Катя погибла": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил о трагедии с молодой музыканткой
Примечательно, что еще несколько лет назад сын Талькова рассказывал, как рвался воевать на Донбасс в 2014-м году.
«Донбасс — больная для меня тема, я написал песни «Братские народы», «Украина и Россия». Я испытал шок, когда в 2014 году на Донбассе началась война. У меня кипела кровь. Тогда я еще употреблял алкоголь. Как-то меня, пьяного, силой с автобуса сняли друзья. Я ехал воевать. Но потом меня люди вразумили: «Твое оружие — песня», — говорил Игорь Тальков в одном из интервью.
Игорь Тальков
«Кстати, украинские власти занесли мои данные в список сайта «Миротворец» как сепаратиста. Я постоянно рвусь туда на концерт, но меня не пускают близкие. Говорят, что меня там убьют», — говорил Тальков.
Напомним, в россии начали запрещать песни Аллы Пугачевой.
Также сообщалось, что Тина Кароль написала мощный стих-проклятие.
Кроме того, Politeka.net писала, что журналист Александр Невзоров сообщил о гибели на фронте своих знакомых, которых недавно мобилизовали.