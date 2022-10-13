У своїх рядок Тіна Кароль називає того, кому адресовано прокляття, помилкою природи та старим людожером, і попереджає його, що він не зможе прикритися Богом і врятувати себе.

«Ти – не Месія, і не місія веде тебе», - каже Тіна Кароль, посилаючи від імені Києва, «як мати міст та околиць усіх», материнське прокляття.

Вірш супроводжується відеорядом, на якому зображено пам'ятник «Батьківщина-мати». Нагадаємо, моментальна скульптура є п'ятою за величиною статуєю світу та найвищою в Україні.

У коментарях у вірші українці висловлюють Тіні Кароль своє захоплення та кажуть, що він гідний того, щоб його вивчили навіть діти.

«Мурашки по шкірі», «Ви не даєте мені зневіритися, ви наймудріша жінка на землі яку мені доводилося чути, я пишаюся вами. Дякую вам за все те добро, яке ви зробили і продовжуєте робити», «Дуже потужно!», «Ще один твір вивчатимуть наші діти», «Просто до сліз», «Не завжди подобається Тіна. Але ж тут молодець! Пронизливо,..зловесно (оскільки зараз сама відчуваю). Щоб вороги здригалися від нашої впевненості та сили», - коментують користувачі соцмереж рядки авторства Тіни Кароль.

Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про дім і зізналася, чи думає про нього за кордоном.