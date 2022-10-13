У своїх рядок Тіна Кароль називає того, кому адресовано прокляття, помилкою природи та старим людожером, і попереджає його, що він не зможе прикритися Богом і врятувати себе.
«Ти – не Месія, і не місія веде тебе», - каже Тіна Кароль, посилаючи від імені Києва, «як мати міст та околиць усіх», материнське прокляття.
Вірш супроводжується відеорядом, на якому зображено пам'ятник «Батьківщина-мати». Нагадаємо, моментальна скульптура є п'ятою за величиною статуєю світу та найвищою в Україні.
У коментарях у вірші українці висловлюють Тіні Кароль своє захоплення та кажуть, що він гідний того, щоб його вивчили навіть діти.
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«Мурашки по шкірі», «Ви не даєте мені зневіритися, ви наймудріша жінка на землі яку мені доводилося чути, я пишаюся вами. Дякую вам за все те добро, яке ви зробили і продовжуєте робити», «Дуже потужно!», «Ще один твір вивчатимуть наші діти», «Просто до сліз», «Не завжди подобається Тіна. Але ж тут молодець! Пронизливо,..зловесно (оскільки зараз сама відчуваю). Щоб вороги здригалися від нашої впевненості та сили», - коментують користувачі соцмереж рядки авторства Тіни Кароль.
Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.
Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.
Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про дім і зізналася, чи думає про нього за кордоном.