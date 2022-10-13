Хіти Алли Пугачової, схоже, потрапили в опалу після її сміливих заяв та виїзду з росії з дітьми без зворотного квитка.

Нагадаємо, у вересні Алла Пугачова вперше публічно висловила засудження розв'язаної Кремлем війни проти України. Це сталося після того, як її чоловіка Максима Галкіна, який давно не приховує свого негативного ставлення до так званої "спецоперації", визнали в росії іноагентом.

Пугачова, у свою чергу, закликала її також визнати «іноагентом».

«Я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян», - написала тоді співачка.

Вибухнув скандал, Пугачову, яка не закриває можливість коментувати свої пости в Instagram, атакували недруги. Після цього співачка опублікувала ще кілька емоційних постів і, зрештою, опублікувала фото з країни, де вона зараз перебуває – з Ізраїлю. Пугачова зізналася, що щаслива та подякувала тим, хто залишається на її боці, за підтримку.

Однак у Росії Пугачову та її родину не пробачили – з'явилася інформація, що Галкіна хочуть позбавити батьківських прав, а всю родину співачки залишити без замку у підмосковному селі Грязь.

І ось у росії почали скасовувати пісні Алли Борисівни. Так, Уральський державний театр естради прибрав з афіші анонс концерту "Алла Tribute", в якому мали виконуватися відомі пісні Пугачової, пише РБК.

У прес-службі театру запевнили, що заміна відбулася «з технічних причин». Замість триб'юта Пугачової буде показано концертну програму «Пісні кохання».

У театрі концерт «Алла Tribute» називали «визнанням у коханні Примадонні». Проектом, створеним «з незвичайним азартом та небувалим натхненням». «Безперечно, для всіх вона різна. І водночас для всіх вона – своя – Алла. Втілення нашої Батьківщини, яка співає! Алла Пугачова – уособлення найкращих якостей Росії – таланту, душевності, щирості», - описували шоу творці проекту.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що пісні Пугачової негласно прибрали з ефіру «Русского радио». У «Російській медіагрупі», яка володіє радіостанцією, заявили, що композицій співачки немає в ефірі, оскільки вона давно не випускала нових пісень, «які б відповідали запитам аудиторії».

Також повідомлялося, що онук Пугачової Микита Пресняков отримав повістку до армії. Незабаром актор та музикант спростував цю інформацію.

Крім того, Politeka.net писала, що Пугачова емоційно висловила ворогам, що про них думає.