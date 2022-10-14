Катя Осадчая подчеркнула, что сейчас нам не нужно особого дня, чтобы сказать о безграничной благодарности нашим Героям, но в этот праздник ей бы хотелось напомнить о женщинах военных.

Как сообщает Politeka.net, 14 октября украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины. Не обошла вниманием этот особый день и украинская телеведущая Екатерина Осадчая. Она опубликовала в Instagram пост, в котором напомнила о важной роли женщин в спасении страны.

Знаменитость подчеркнула, что сейчас нам не нужно особого дня, чтобы сказать о безграничной благодарности нашим Героям, но в этот праздник ей бы хотелось напомнить о женщинах военных.

"Мне очень хотелось бы обратиться к нашим женщинам военным. Вы воплощение всех женщин мира и одновременно образец для каждой женщины в мире, защищающей свое, оберегающее свое, но не теряющее своего главного женского", - подчеркнула Катя Осадчая.

Телеведущая добавила, что восхищается каждой женщиной-военной, которая преодолевает неудобства в форме, но все еще выглядит прекрасно и успевает краситься.

"Вы стоите бок о бок с военными мужчинами и думаю, что иногда даже и их поддерживаете, ведь женщина создана ​​именно так, не может не поддерживать всех вокруг, даже если самой тяжело. Девушки и ребята, низкий поклон, неописуемая благодарность за каждый ваш шаг, пусть этот день принесет каждому оберег, пусть Покров вас бережет", - отметила Катя Осадчая.

Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.

Также Politeka писала, что Земфира поддержала Украину, Осадчая обратила внимание на показательный момент.

Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.