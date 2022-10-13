Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка зрозуміла важливу тему та звернулася до українців.

На своїй сторінці Катя опублікувала фрагмент відео з концерту російської зірки Земфіри, яка начебто підтримала Україну та розповіла, що молиться про закінчення війни. Однак і в цьому факті Катя звернула увагу на важливу деталь. За словами телеведучої, у глядачів концерту на вході забирали українські прапори. Крім того, Осадча нагадала, що на концертах у Москві на початку війни Земфіра нічого не сказала про те, що відбувається, і не закликала росіян протестувати та зупиняти агресію з уряду.

У підписі до публікації телеведуча закликала українців припинити шукати "хороших росіян". "Важкі дні і чергове усвідомлення, що поруч з нами не один карлік-терорист, а ціла величезна нація терористів, що протягом останніх днів пишуть, як нам і треба. На тлі цього ми все одно продовжуємо шукати "хороших руских" і хапаємося за крихти їх підтримки. За слова проти війни дякуємо, але давайте дивитися завжди глибше. Росіяни нас не розуміють і не зрозуміють. Все", - написала Осадча.

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