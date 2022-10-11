На своїй сторінці в Instagram зірка показала, як пройшов їхній вечір після масованого обстрілу окупантами Києва 10 жовтня, після чого багато українців залишилися без світла, а багато хто спеціально вимкнув його, аби знизити навантаження на електромережу.

Осадча поділилася зворушливим кадром, на якому сидить за столом, обіймаючи 5-річного Івана та маленького Данила, якому в серпні виповнився всього рік.

"Вечір свічок та обіймів 🙏🏻Дякую усім, хто доєднався до збереження електроенергії задля скорішого відновлення мереж 🙏🏻Складний день і той вечір, в який обов’язково потрібно обійняти найрідніших і сказати, як сильно ви їх любите 🙏🏻", — наголосила Катя.

Шанувальники в коментарях підтримали ведучу:

"Як на Різдво! Саме зараз народжується, в муках та сльозах, найпатріотичніший вид українців!! Українці, що будуть єдині як ніколи, українці, що виборюють справжню свободу!!!";

"Катя, як гарно ви нагадали про важливість вечера зі свічкою сьогодні ❤️";

"Українців не зламати! Такі дії тільки об'єднують націю і світ проти ворога";

"Коло вас з Юрою Ванюшка І Данюшка!А це -найголовніше!!!!";

"Ви дуже гарна та мудра жінка-захоплююсь Вами❤️".

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