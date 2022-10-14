За його словами, йому про повістку написала мама, повідомляє Politeka.net.
«Я терпіти не можу ховатись, боятися когось. Так співпало, що я, мені й треба було, до неї заїхав», - повідомив Тальков-молодший.
Зайшовши до магазину, музикант зустрів дільничного, який одразу йому заявив: «Ой, Ігоре, напевно, у нас збирається».
«А я думаю, чого мені збиратися, я лише звідти, співав у шпиталях та військових частинах. Але якщо треба, можу прямо зараз поїхати, тільки, говорю, мене ніхто не змусить взяти зброю і йти вбивати або на когось її навіть спрямовувати», - заявив Тальков-молодший, наголосивши, що він музикант.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Висловлюємо співчуття": стали відомі обставини катастрофи українського літака
Зима буде важкою: українцям назвали список речей, якими обов'язково треба запастись
Дружина продюсера "Квартал 95" вирушила до спортзалу після того, як "бахнуло": "Людей зовсім мало"
Дорофєєва продемонструвала показовий кадр Києва у темряві останніми вечорами: "Це не чорне тло!"
Цікаво, що ще кілька років тому син Талькова розповідав, як рвався воювати на Донбас у 2014-му році.
«Донбас — хвора на мене тема, я написав пісні «Братські народи», «Україна та Росія». Я зазнав шоку, коли у 2014 році на Донбасі розпочалася війна. У мене кипіла кров. Тоді я ще вживав алкоголь. Якось мене, п'яного, силою з автобуса зняли друзі. Я їхав воювати. Але потім мене люди навчили: «Твоя зброя — пісня», — казав Ігор Тальков в одному з інтерв'ю.
Ігор Тальков
«До речі, українська влада занесла мої дані до списку сайту «Миротворець» як сепаратиста. Я постійно рвусь туди на концерт, але мене не пускають близькі. Говорять, що мене там уб'ють», — казав Тальков.
Нагадаємо, у Росії почали забороняти пісні Алли Пугачової.
Також повідомлялося, що Тіна Кароль написала потужний вірш-прокляття.
Крім того, Politeka.net писала, що журналіст Олександр Невзоров повідомив про загибель на фронті своїх знайомих, яких нещодавно мобілізували.