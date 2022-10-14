За його словами, йому про повістку написала мама, повідомляє Politeka.net.

«Я терпіти не можу ховатись, боятися когось. Так співпало, що я, мені й треба було, до неї заїхав», - повідомив Тальков-молодший.

Зайшовши до магазину, музикант зустрів дільничного, який одразу йому заявив: «Ой, Ігоре, напевно, у нас збирається».

«А я думаю, чого мені збиратися, я лише звідти, співав у шпиталях та військових частинах. Але якщо треба, можу прямо зараз поїхати, тільки, говорю, мене ніхто не змусить взяти зброю і йти вбивати або на когось її навіть спрямовувати», - заявив Тальков-молодший, наголосивши, що він музикант.

Цікаво, що ще кілька років тому син Талькова розповідав, як рвався воювати на Донбас у 2014-му році.

«Донбас — хвора на мене тема, я написав пісні «Братські народи», «Україна та Росія». Я зазнав шоку, коли у 2014 році на Донбасі розпочалася війна. У мене кипіла кров. Тоді я ще вживав алкоголь. Якось мене, п'яного, силою з автобуса зняли друзі. Я їхав воювати. Але потім мене люди навчили: «Твоя зброя — пісня», — казав Ігор Тальков в одному з інтерв'ю.

Ігор Тальков

«До речі, українська влада занесла мої дані до списку сайту «Миротворець» як сепаратиста. Я постійно рвусь туди на концерт, але мене не пускають близькі. Говорять, що мене там уб'ють», — казав Тальков.

Нагадаємо, у Росії почали забороняти пісні Алли Пугачової.

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