Музыкант, певец и лидер знаменитой украинской группы Святослав Вакарчук назвал количество концертов, которое он успел дать после полномасштабного военного вторжения россии в Украину.

По словам Вакарчука, уже более 150 раз они выступили для украинских воинов и были в более чем в 30 бригадах.

«И за это время военные стали моими лучшими друзьями. Это светлые люди, которые спасают наше государство, делают самую главную сегодня работу - берегут нашу Родину», - подчеркнул Вакарчук.

Свое новое видео музыкант записал на въезде в недавно освобожденный Изюм Харьковской области.

«Всем привет из славного города Изюм. Вместе с земляками из Львова, бойцами, поздравляем всех с Днем защитников и защитниц Украины. И хотим пожелать, в первую очередь, победы, а потом навсегда мирного неба над головой. Пусть все будет хорошо, пусть всех бойцов, всех воинов хранит Бог. И всем нам пусть будет удача. Слава Украине!», - заявил Вакарчук в своем новом видеообращении.

Отметим, что Вакарчук уже успел побывать в Изюме практически сразу после его деоккупации. Музыкант дал концерт в центре города.

Также Вакарчук показал на кадрах трассу из Славянска в Харьков.

«Это трасса Славянск – Харьков. Сейчас в направлении Изюма. Эта трасса еще буквально несколько недель назад являлась центром боевых действий. Сейчас вы видите здесь развивается украинский флаг. Все вокруг разрушено. Здесь проходила линия обороны украинской армии, в том числе стояла 95 бригада. Я очень благодарен ребятам из 95-й, из 92-й, и из 80-й, и из всех других подразделений, которые я, возможно, не назвал, за то, что эта дорога и вся Харьковщина – фактически почти вся — уже освобождены», — сказал музыкант.

Напомним, на днях Вакарчук после ракетных ударов по центру Киева выступил на "стеклянном" мосту, который получил повреждения в результате взрыва ракеты.

Также сообщалось, что Вакарчук отказался от участия в съемках новых эпизодов шоу "Голос страны", где он был тренером.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинский актер после ранения на передовой рассказал о важніх изменениях в личной жизни.