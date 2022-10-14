Україньский актор Віктор Сторожено, яки грав на сцені «Молодого театру», відновлюється після важкого поранення, яке він отримав у Донецькій області.

Стороженко розповів, що в той день ворог накрив їхні позиції касетними мінами.

«Вже під час медичної евакуації ми дізналися, що все підчищено, а фронт під нашим контролем! Моя жертва не марна», — писав тоді Стороженко на своїй сторінці в Інстаграм.

Також актор опублікував фото зі шпиталю.

Зараз про цей страшний день і поранення нагадує шрам і душевний неспокій.

"У мене ж сталася психологічна травма, я ж зараз в психіатрії лікуюся. Усвідомлення, що ти міг померти 10 разів вже, воно накриває", - розповів Стороженко в ефірі «Сніданок з 1+1».

Актор зізнається, що якщо в пеклі є пекло – то це Зайцево Донецької області.

«Це був той момент, коли я змирився зі своєю смертю", - розповів актор, який воював вже і в Лисичанську, і в Сєвєродонецьку.

Але життя продовжується – як виявилося, у актора народилася друга дитина. Про вагітність вони з дружиною дізналися за кілька днів до повномасштабного військового вторгнення рф в Україну.

Донечка з’явилася на світ вже у Польщі, куди дружина Стороженка виїхала разом із трирічним сином Мартіном після російського вторгнення.

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