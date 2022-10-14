Стороженко розповів, що в той день ворог накрив їхні позиції касетними мінами.
«Вже під час медичної евакуації ми дізналися, що все підчищено, а фронт під нашим контролем! Моя жертва не марна», — писав тоді Стороженко на своїй сторінці в Інстаграм.
Також актор опублікував фото зі шпиталю.
Зараз про цей страшний день і поранення нагадує шрам і душевний неспокій.
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"У мене ж сталася психологічна травма, я ж зараз в психіатрії лікуюся. Усвідомлення, що ти міг померти 10 разів вже, воно накриває", - розповів Стороженко в ефірі «Сніданок з 1+1».
Актор зізнається, що якщо в пеклі є пекло – то це Зайцево Донецької області.
«Це був той момент, коли я змирився зі своєю смертю", - розповів актор, який воював вже і в Лисичанську, і в Сєвєродонецьку.
Але життя продовжується – як виявилося, у актора народилася друга дитина. Про вагітність вони з дружиною дізналися за кілька днів до повномасштабного військового вторгнення рф в Україну.
Донечка з’явилася на світ вже у Польщі, куди дружина Стороженка виїхала разом із трирічним сином Мартіном після російського вторгнення.
Нагадаємо, син російського музиканта Ігоря Талькова отримав повістку і обурився.
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Крім того, Politeka.net писала, що вперше до полону ЗСУ потрапила жінка - що про неї відомо.