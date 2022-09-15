Тренер «Голосу країни» Святослав Вакарчук не братиме участь у зйомках нових випусків шоу, яке перервалося через повномасштабне військове вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, днями стало відомо, що «Голос країни» повертається на телеекрани – з 2 жовтня воно буде виходити на телеканалі «ТЕТ».

Але, як виявилося, Вакарчук більше не приймає в ньому участі.

«Останні програми знімались у січні 2022 року. А за моїми відчуттями, якщо відверто, ніби сто років тому. Ті, зняті взимку програми, так і не вийшли в ефір у лютому, березні з очевидних причин», - розповів співак на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, в нові епізоди додадуть актуальності.

«Наразі продакшн "Голосу країни" прийняв рішення показати відзняті до повномасштабного вторгнення росії епізоди, додавши щось актуальне, бо життя у січні 2022 та вересні 2022 — різні всесвіти», - сказав Вакарчук, додавши, що він розуміє рішення команди бути в ефірі, але приймати участі в дозйомках він не буде.

Вакарчук пояснив, що зараз його завдання - підтримувати бійців на фронті, допомогати Україні у благодійному турі ОЕ #HelpforUkrainetour.

У коментарях українці висловлюють слова підтримки Вакарчуку і захоплюються його рішенням:

«Дуже правильна позиція», «Безмежно вас поважаю за цю позицію», «Сильне рішення», «Гідне рішення», «Навіть не дивно. Ви та вони дійско різні Всесвіти», «Згідна з вами на 100%, якось не слухаються пісні іншого формату: лірика, жартівливі… Дякую вам за вашу позицію», «Достойне рішення, яке варто поваги», «Дякую за патріотичну позицію», "Ви як завжди приклад".

Нагадаємо, тренерами цього сезону, окрім Вакарчука, є також Оля Полякова, Потап, Надя Дорофєєва.

Також нагадаємо, що відомий телеведучий зрадив Україну.

Крім того, повідомлялося, що на фронті загинув видатний український артист.

Також Politeka.net писала, що Полякова поставила на місце українців, які образили її подругу Єфросініну.