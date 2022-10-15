Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж французский теннисист Гаэль Монфис порадовали важной новостью для их пары. Они поделились счастливым кадром, рассказывая о рождении их первого ребенка.
Недавно Элина Свитолина стала мамой, этой ночью у нее родилась дочь. Девочку назвали Ѕкаї. Также пара рассказала о своих переживаниях, супруг Элины также присутствовал при родах.
"Что за ночь! Дамы и господа, пожалуйста, тепло приветствуйте Skaï Monfils. Не могу не поблагодарить своего мужа за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной", - написала звезда.
Супруг Элины добавил: «У меня была самая удивительная ночь в моей жизни, которая закончилась самым прекрасным подарком около 6 утра».
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Ранее Свитолина поделилась личным в интервью ведущему Славе Демину (соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм шоумена). Теннисистка рассказала, какой самый дорогой подарок от мужа-француза она получала.
"Вот это кольцо обручальное, - Элина похвасталась роскошным украшением на безымянном пальчике, которое дороже машины.
Кроме того, Гаэль подарил своей избраннице новенькое авто.
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