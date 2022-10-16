Популярная украинская телеведущая, звезда "1+1" Маричка Падалко, которая во время войны осталась в Украине, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда и многодетная мама выложила теплые фото со своей дочкой Машей и поздравила ее с днем рождения.

Как оказалось, юная Мария отмечает свое 14-летия, но, по словам звездной мамы, она заметно повзрослела за этот год, учитывая события в стране. На новых фотографиях Маричка с дочкой запечатлены в интересной локации, они прижимаются друг к другу и мило улыбаются в камеру. Можно заметить, что дочь уже ростом догнала маму.

В подписи к публикации Падалко рассказала о своей Маше и поздравила ее с днем рождения: "Моей девочке сегодня 14! Моя поддержка и опора в этот сложный год. Мари тоже мне постоянно говорит "успокойся", как малыш из вирусного видео, только уверенно и по-взрослому. За этот год она, наверное, выросла больше всего, а лучшим событием стало приобщение к "Пласту". А вчера мне удалось погрузить ее в мою юность – вместе посмотреть фильм "Бум". Говорю, там, дескать, главной героини, которую играет Софи Марсо, 13 лет. У тебя последний вечер, чтобы успеть. Успели...".

Напомним, Жена Остапчука после возвращения в Украину удивила откровением: "Я у себя одна...".

Как сообщала Politeka, Хочу открыть страшную тайну: жена продюсера "Квартал 95" поразила украинцев своей историей.

Также Politeka писала, что Маричка Падалко высказалась о последних ударах оккупантов и их проблемах на границах: "Не прекращаются хлопки".