Ко Дню защитников и защитниц Украины актеры студии "Дизель шоу" организовали первый из трех запланированных концертов в поддержку Вооруженных сил Украины. Как оказалось, после выступления, актеры коллектива получили особенный подарок от военных – сине-желтый прапор с подписями героев. Фотографии с выступления опубликовали на странице проекта в Instagram.

На снимках можно увидеть любимых актеров "Дизель шоу" Егора Крутоголова, Викторию Булитко, Александра Бережка, Евгения Сморыгина и других, которые позируют с тем самым прапором в руках. На некоторых фото также есть военные, которые своими руками оставляют подписи на сине-желтом украинском символе.

В подписи к публикации рассказали: "Дизели" получили особенный подарок от украинских защитников. В День защитников и защитниц Украины актеры "Дизель Шоу" дали первый из трех казацких концертов в поддержку Вооруженных сил Украины. Его посетили особые гости – бойцы полка "Азов", которые, в частности, находились в Мариуполе и защищали "Азовсталь". Они передали команде специальный подарок – сине-желтый флаг со своими подписями. О самой эмоциональной встрече "дизелей" с героями из "стали" читайте на dizelstudio.com".

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