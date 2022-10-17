Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась забавными кадрами с племянниками.

Как оказалось, Иванна решила вернуться к тренировкам и заняться свой растяжкой, и в этом ей помогают маленькие племянники. На видео можно увидеть, как телезвезда делает разные упражнения, стоя на коврике у окна. В это время малыши вертятся около нее, пытаясь повторить движения тети.

В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Когда несколько месяцев не растягивалась и здесь племянники решили помочь. Пытаюсь вернуть себя в активный физический режим… Ох, как же это не просто".

Поклонники тут же принялись комментировать забавное видео Иванки: "Видео просто огонь", "Видео супер", "Какие вы молодцы, как приятно смотреть на вас. Так забавно занимаетесь спортом. Здоровье вам всем, миру, божьей благодати", "Видео просто огонь", "Самая яркая последняя поза. Как называется? Делай больше таких видосов", "Класс, положительное видео", "Помощница поможет растянуться", "Супер", "Ох и насмеялась. Супер".

Напомним, Жена Остапчука после возвращения в Украину удивила откровением: "Я у себя одна...".

Как сообщала Politeka, Хочу открыть страшную тайну: жена продюсера "Квартал 95" поразила украинцев своей историей.

Также Politeka писала, что Маричка Падалко высказалась о последних ударах оккупантов и их проблемах на границах: "Не прекращаются хлопки".