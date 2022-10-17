В результате атаки дронов-камикадзе утром 17 октября один их жилых домов в центре Киева оказался буквально уничтоженным.

На кадрах с места атаки можно увидеть, что жилье мирных украинцев превратилось в груду обломков. Поиск людей под завалами продожается. На данный момент известно об одном погибшем и четырех раненых.

«На фото – мой дом. Терроризм – это о страхе. Преодолеть страх – преодолеть терроризм», - написал на своей странице в Facebook телеведущий «1+1» Егор Гордеев.

В комментариях к посту шокированные украинцы спрашивают у Егора, есть ли ему где теперь жить и просят не опускать руки.

«Солнце, обнимаю», «Главное – жизнь, все другое переживем», «Где вы теперь будете жить?», «Это жесть…», «Ох…», «Это ужас! И страшно! Даже мне на расстоянии! Не за имущество боюсь, за людей своих и родных!», «Держись, рада, что живой», - пишут в комментариях к посту Егору.

Тем временем мєр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром в сторону столицы летели 28 дронов.

"28 дронов утром летели в сторону Киева. Благодаря нашим ВСУ, ПВО, большинство летучих террористов сбили. В Киеве раздалось 5 взрывов. Один из них – в жилом доме в Шевченковском районе. Спасатели продолжают тушение конструкций здания и работы по разбору завалов. Ранее спасли 18 жителей дома. Двое находились под завалами. Недавно достали тело погибшей женщины. По предварительным данным, еще один человек находится под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сообщил Кличко.

Напомним, россияне сорвали утренний эфир с Юрием Горбуновым.

Также сообщалось, что ведущий Решетник обратился к украинцам после обстрела Киева.