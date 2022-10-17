Популярний український продюсер, телеведучий та шоумен Юрій Горбунов знову повідомив про зрив ефіру російськими окупантами.

На своїй сторінці в Instagram ведучий повідомив, що прямий ефір програми "Сніданок з 1+1" у вівторок, 17 жовтня, почався з укриття.

Вранці росіяни атакували Київ іранськими дронам-камікадзе. Зафіксовано один приліт у центрі столиці, в Шевченківському районі. Там потужна пожежа охопила нежитлове приміщення, кілька житлових будинків пошкоджено.

Тому Юрій Горбунов показав фото зі своїми колегою по проекту Людмилою Барбір, зроблене в укритті.

"Ранок у Києві не дуже добрий! Починаємо «Сніданок» з укриття! Є прильоти! Але не втрачаємо надію і оптимізм!! Все буде Україна!! Переможемо!!", — наголосив ведучий.

Українці в коментарях підтримали ведучих: "Дай Боже нам усім сил і терпіння!!!!❤️", " Дуже гарні.🔥❤️", " Все буде Україна !!!! Ми у себе дома , ми господарі нашої країни !", " Саме так! 💛💙 Молодці✌🏻", " Миколаїв 💔 вся ніч така...".

Додамо, подібна ситуація траплялася й минулого тижня. 11 жовтня Горбунов також повідомляв, що прямий ефір програми "Сніданок з 1+1" був коротким через повітряну тривогу. Тоді Юрій був у студії з Нелею Шовкопляс та Єгором Гордєєвим.

Нагадаємо, Юрій Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.

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