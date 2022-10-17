Ведучому виповнилося 39 років, але свято затьмарила атака на Київ іранськими дронами-камікадзе з боку російських окупантів.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Григорій Решетнік розмістив своє ефектне фото в вишиванці та звернувся до шанувальників.

"Мені сьогодні 39 🧔🏻‍♂️Складний ранок… складний рік… Але я всім серцем вірю в Україну та незламний український народ! Ми обов’язково переможемо та відсвяткуємо! Як я собі частенько кажу - «Прорвемося» 💪 Бережіть себе, вірте, любіть життя та ніколи не здавайтесь! Обіймаю міцно, ваш Гриша 💙💛", — пише зірка.

Крім того, Григорій попросив українців долучитися до благодійного збору. 10 жовтня ведучий та його дружина Христина відзначали 12 річницю шлюбу та того ж дня оголосили про створення свого сімейного благодійного фонду “Reshetnik Family”. Зараз вони збирають кошти на три тепловізори для українських захисників на передовій.

"P.s. Якщо Ви готові долучитися до збору Фонду «Reshetnik Family» для хлопців з передової - я стану ще щасливішим 🙏", — додав Решетнік.

Друзі та шанувальники в коментарях вітають ведучого: "З днем народження, Гриша!🥳 Мирного неба!💛💙 Любимо та обіймаємо!", "Вітаю з днем народження! Гідний чоловік, з якого багатьом треба брати приклад!🥳🎊".

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

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