Ведучому виповнилося 39 років, але свято затьмарила атака на Київ іранськими дронами-камікадзе з боку російських окупантів.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Григорій Решетнік розмістив своє ефектне фото в вишиванці та звернувся до шанувальників.
"Мені сьогодні 39 🧔🏻♂️Складний ранок… складний рік… Але я всім серцем вірю в Україну та незламний український народ! Ми обов’язково переможемо та відсвяткуємо! Як я собі частенько кажу - «Прорвемося» 💪 Бережіть себе, вірте, любіть життя та ніколи не здавайтесь! Обіймаю міцно, ваш Гриша 💙💛", — пише зірка.
Крім того, Григорій попросив українців долучитися до благодійного збору. 10 жовтня ведучий та його дружина Христина відзначали 12 річницю шлюбу та того ж дня оголосили про створення свого сімейного благодійного фонду “Reshetnik Family”. Зараз вони збирають кошти на три тепловізори для українських захисників на передовій.
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"P.s. Якщо Ви готові долучитися до збору Фонду «Reshetnik Family» для хлопців з передової - я стану ще щасливішим 🙏", — додав Решетнік.
Друзі та шанувальники в коментарях вітають ведучого: "З днем народження, Гриша!🥳 Мирного неба!💛💙 Любимо та обіймаємо!", "Вітаю з днем народження! Гідний чоловік, з якого багатьом треба брати приклад!🥳🎊".
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