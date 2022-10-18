По его словам, сейчас в киноиндустрии почти ничего не происходит, но сценарии пишутся и съемки планируются на весну-лето.
Он уверен, что больше никаких русских актеров в украинских фильмах и сериалах не будет. Мол, этого не допустят ни зрители, ни украинские актеры.
«Просто приедут и вынесут со съемочной площадки. И продюсера, пригласившего сюда российского актера, и самого актера. Через три минуты позвонят, упакуют и отвезут на границу», - сказал Войтенко в интервью ЖВЛ.
По его словам, российских актеров в Украине привлекали гонорары. Причем платили им больше, чем украинцам.
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«Им предлагали большие гонорары, чем нам. Это парадоксально. Российские актеры получали больше гонрары и все это понимали», – рассказал Войтенко.
Так, актеру пришлось работать на одной съемочной площадке с российским актером Антоном Батыревым, который после лет заработков в Украине поддержал российское нападение.
«Он м..ак. Даже в кадре, по нему было видно. Я с ним не общался, я с ним не дружил. Работали», – объяснил Войтенко.
Напомним, актер также рассказал, в каких он сейчас отношениях с бывшей женой.
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