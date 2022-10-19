Напомним, в разное время участниками шоу «Холостяк» в украине были танцор Макс Чмерковский, дальний родственник Элизаветы II и потомок династии Романовых Френсис Александр Метью Романов, футболист Сергей Мельник, предприниматель Иракли Макацария, телеведущий Никита Добрынин и другие.

Очередным «Холостяком» стал 32-летний бизнесмен, который открыл свое дело в Америке Александр Топольский. Однако, как оказалось, им мог стать телеведущий Алексей Дурнев.

«Продюсеры сказали, что на площадке нужно провести минимум 50 съемочных дней. Один раз в 10 дней – выходной», - рассказал Дурнев в интервью «Главком».

По его словам, создатели шоу получили в результате отказ.

«Мой коммерческий директор посчитала, сколько мы за это время не сделаем своего контента, сколько заработаем от моего участия в "Холостяке", и решили отказаться от предложения», - пояснил Дурнев свое решение.

Блогер пояснил, что ему предложили в четыре раза меньше денег, чем он хотел.

К слову, серде телеведущего до сих пор свободно.

Напомним, съемки «Холостяка»-12 с участием Топольского закончились еще до полномасштабного военного вторжения рф в Украину. Премьера была запланирована на март.

Также напомним, что телеведущий 1+1 Егор Гордеев рассказал о последствиях атаки вражеских дронов в центре Киева.

Кроме того, сообщалось, что актер Костя Войтенко рассказал, что будет с российскими актерами, если они захотят сниматься в Украине, как прежде.

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