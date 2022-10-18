За його словами, через вибухову хвилю постраждала і його квартира.
«Там повибивало скло. У мене на балконі нема скла практично з усіх вікон, які вищі за мене. Там прибирати і прибирати, але це дрібниці в порівнянні з тим, що зараз відбувається в тому будинку. Хвиля вибухова була такою сильною, що будинок мій, який стоїть впритул до того будинку, який зараз майже повністю зруйнований, отримав тріщину», - повідомив Гордєєв.
За його словами, будинок пошкоджений досить суттєво. Але, наголосив телеведучий, це все ніщо у порівнянні з тим, що сталося у сусіднийх квартирах. Як відомо, в результаті атаки і вибуху загинуло 4 людини.
«Віка з goodwine. Я не знав Віку, бо просто ходив в інший гудвайн. Інакше б обов’язково знав і напевне був би непогано знайомий. Поки я відбувся переляком і склом, моя вагітна сусідка Віка у ці ж хвилини загинула під завалами в обіймах свого чоловіка», - розповів Гордєєв на своїй сторінці в Facebook.
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Відомо, що дівчина була на шостому місяці вагітності.
Нагадаємо, раніше Гордєєв показав фото з місця атаки - замість будинку руїни.
Також повідомлялось, що актор Костя Войтенко розповів, що тепер буде з російськими акторами, які у майбутньому захочуть зніматись в Україні, як колись.
Крім того, Politeka.net писала, що Лія Ахеджакова показала росіянам фото з Києва після атаки.