За його словами, через вибухову хвилю постраждала і його квартира.

«Там повибивало скло. У мене на балконі нема скла практично з усіх вікон, які вищі за мене. Там прибирати і прибирати, але це дрібниці в порівнянні з тим, що зараз відбувається в тому будинку. Хвиля вибухова була такою сильною, що будинок мій, який стоїть впритул до того будинку, який зараз майже повністю зруйнований, отримав тріщину», - повідомив Гордєєв.

За його словами, будинок пошкоджений досить суттєво. Але, наголосив телеведучий, це все ніщо у порівнянні з тим, що сталося у сусіднийх квартирах. Як відомо, в результаті атаки і вибуху загинуло 4 людини.

«Віка з goodwine. Я не знав Віку, бо просто ходив в інший гудвайн. Інакше б обов’язково знав і напевне був би непогано знайомий. Поки я відбувся переляком і склом, моя вагітна сусідка Віка у ці ж хвилини загинула під завалами в обіймах свого чоловіка», - розповів Гордєєв на своїй сторінці в Facebook.

Відомо, що дівчина була на шостому місяці вагітності.

Нагадаємо, раніше Гордєєв показав фото з місця атаки - замість будинку руїни.

Також повідомлялось, що актор Костя Войтенко розповів, що тепер буде з російськими акторами, які у майбутньому захочуть зніматись в Україні, як колись.

Крім того, Politeka.net писала, що Лія Ахеджакова показала росіянам фото з Києва після атаки.