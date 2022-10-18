Український актор і учасник шоу «Танцюють всі» Костянтин Войтенко зараз весь свійчас присвячує волонтерству, живе на захощадження і готується до нових зйомок у наближчому майбутньому.

За його словами, зараз в кіноіндустрії майже нічого не відбувається, але сценарії пишуться, і зйомки плануються на весну-літо.

Він впевнений, що більше ніяких російських акторів в українських фільмах і серіалах не буде. Мовлялв, цього не допустять ані глядачі, ані українські актори.

«Просто приїдуть і винесуть зі знімального майданчика. І продюсера, який запросив сюди російського актора, і самого актора. За три хвилини зателефонують, запакують і відвезуть на кордон», - сказав Войтенко в інтерв’ю ЖВЛ.

За його словами, російських акторів в України приваблювали гонорари. При чому платили їм більше, ніж українцям.

«їм пропонували більші гонорари, ніж нам. Оце парадоксально. Російські актори отримували більші гонрари і всі це розуміли», - розповів Войтенко.

Так, актору прийшлося працювати на одному знімальному майданчику з російським актором Антоном Батирєвим, який після років заробітчанства в Україні підтримав російський напад.

«Он м..ак. Навіть в кадрі, по ньому було видно. Я з ним не спілкувався, я з ним не дружив, не товаришував. Працювали», - пояснив Войтенко.

Нагадаємо, актор також розповів, у яких він зараз стосунках з колишньою дружиною.

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