В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова решила рассказать о себе и познакомиться с поклонниками.
"Привет. Давно с вами не общались. Меня зовут Марина Боржемская. Я выступаю за активный образ жизни. Свое призвание я чувствую в том, чтобы сделать нашу нацию сильной, могучей и здоровой. Я все для этого делала, делаю и буду делать. Уже много лет худею людей и учу правильному образу жизни, сбалансированному питанию и спорту", - пишет звезда.
Поэтому, добавляет Марина, многие знают ее как тренера проекта «Зважені та щасливі».
"Это прекрасная страница моей жизни. И я невероятно счастлива, что присоединилась к этому проекту и помогала людям менять себя и свою жизнь к лучшему", - признается Боржемская.
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"Также не так давно (хотя уже кажется, что в другой жизни 🙈) мы снимали проект «Счастливая за 7 дней». Объездили Украину, познакомились с огромным количеством мотивированных и красивых людей. Сделали их еще немного здоровее и счастливее", — вспоминает тренер.
При этом о личной жизни Боржемская рассказывать не стала. В 2018 году она развелась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.
Напомним, Маша Ефросинина поразила кадрами с мужем после 19 лет брака.
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