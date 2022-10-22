Илона и ее муж Иван Хомякчук уже 8 лет в браке. У них есть старшая дочь Валерия, родившаяся в 2015 году, и маленький сын Доминик, которому недавно исполнилось 2 года.

В этот раз в честь дня рождения мужа на своей странице в Instagram танцовщица разместила ряд фотографий, на которых позирует вместе с любимым.

"Сегодня у тебя День рождения, Иван Хомячук. Хочу пожелать тебе здоровья, силы и выдержки! Мы много с тобой прошли и пережили, несмотря ни на что, все так же люблю тебя и готова идти за тобой в огонь и в воду! Твоя навсегда на Земле и перед Богом!", - поздравила Гвоздева Хомячука.

Поклонники звезды "Танців з зірками" в комментариях засыпали звездное семейство поздравлениями: "Невероятно красивые фото, невероятно счастливой пары, удивительной осени Украины❤️", "С именинником🌺Счастья и здоровья, хорошего настроения всегда", "Привет! Мирного неба! Вдохновения, выдержки, сил! Новых начинаний!".

Напомним, 9 сентября Илона Гвоздева и ее муж Иван Хомячук обвенчались после 8 лет супружеской жизни. Церемония венчания проходила в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

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