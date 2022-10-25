На своей странице в Facebook Аксельрод решил поделиться трогательным семейным фото.

"Вот вам няшное фото с Соломией! А на самом деле, все эти «старые фотографии» помогают жить, в наше такое сложное и смутное время. Будьте счастливы, дорогие мои! Берегите себя", - прокомментировал Аксельрод снимок с Еленой и маленькой Соломией.

Добавим, что кадр был сделан несколько лет назад. Сейчас девочке уже 7 лет.

«Именно такое фото мне всегда хотелось увидеть Не в одиночку, а вместе. А еще очень чту пение этого талантливого певца», «Счастья, любви в Вашем семейном гнездышке. Счастливого детства доченьке. Можно и еще детишек», «Давно интересуюсь вашей дорогой певца, Елены тоже (от первого исполнения песни Мальвы), вашей жизнью с Солей. Вас, Дэвид, еще помню из первого Караоке. Приятно вас видеть счастливыми и радостными. И так хочется, чтобы так была у вас вся ваша жизнь», «В наше время все фотографии мы носим в телефоне. Но когда-то давно шли в фотослаон, было как праздник. Одевались красиво, прическа, настроение и давай к фотографу. Фотография - это память максимум на 50 лет. Для детей, для внуков, поэтому фотографируйтесь, люди!...», - комментируют подписчики семейный кадр Дэвида Аксельрода.

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