Аксельрод, опублікувавши їх стильне з Мозговою фото, зазначив, що «коли поруч Королева, життя ніколи не буде прісним, нудним і не цікавим!».
"Перевірено!" – запевнив співак.
У коментарях підписники артиста бажають його шлюбу кохання, щастя та довгих років:
«Щастя безмежного вашій парі!», «Гарні, щастя вам», «Це фото-шедевральне, як вид фотомистецтва. Фотографу респект, а вам гарної погоди в сім'ї і не втрачати найдорожче – довіри та щирості почуттів. Ви класні, шаную вас і захоплююсь тим, що ви робите», «Воістину королева».
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Нагадаємо, у Аксельрода і Мозгової є дочка Соломія, дівчинці сім років.
Олена також має двох дорослих доньок – Зою та Євгенію.
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Про народження у нього доньки вони дізналися від інших людей.
Нагадаємо, онука Софії Ротару несподівано засвітилася у компанії відомої росіянки.
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Крім того, Politeka.net писала, що співачка Ольга Цибульська розповіла, що робитиме без світла.