Український співак і півфіналіст дев'ятого сезону шоу «Голос країни» Девід Аксельрод коротко висловився про свій шлюб із продюсером та екс-дружиною співака Олександра Пономарьова Оленою Мозговою.

Аксельрод, опублікувавши їх стильне з Мозговою фото, зазначив, що «коли поруч Королева, життя ніколи не буде прісним, нудним і не цікавим!».

"Перевірено!" – запевнив співак.

У коментарях підписники артиста бажають його шлюбу кохання, щастя та довгих років:

«Щастя безмежного вашій парі!», «Гарні, щастя вам», «Це фото-шедевральне, як вид фотомистецтва. Фотографу респект, а вам гарної погоди в сім'ї і не втрачати найдорожче – довіри та щирості почуттів. Ви класні, шаную вас і захоплююсь тим, що ви робите», «Воістину королева».

Нагадаємо, у Аксельрода і Мозгової є дочка Соломія, дівчинці сім років.

Олена також має двох дорослих доньок – Зою та Євгенію.

Декілька років тому батьки Девіда (ім'я при народженні Володимир Ткаченко) в інтерв'ю розповідали, що син з ними спілкуватися не хоче.

Про народження у нього доньки вони дізналися від інших людей.

Нагадаємо, онука Софії Ротару несподівано засвітилася у компанії відомої росіянки.

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