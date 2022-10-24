21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.
Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. На цей раз Євдокименко показала ефектні кадри зі світського заходу, який проходив в одному з готелів Нью-Йорка. На публіці модель зявилася в яскраво-рожевій кофтинці незвичайного крою, білих штанах та доповнивши образ маленькою блакитною сумочкою.
На заході для гостей накрили розкішний стіл. Під час вечері онучка Ротару також засвітилася з російською фешн-інфлюенсеркою Машею Ліст.
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Численні шанувальники в коментарях засипали дівчину компліментами: "Нереальна Соня! 💖", "Ви така стильна завжди 😍🔥". Оцінив лайком публікацію Євдокименко і її брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.
Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.
Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.
Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.