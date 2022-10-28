У певицы Мишель Андраде после разрыва контракта с продюсерским центром Потапа Mozgi Entertainment новый этап в жизни.

Теперь она самостоятельная артистка без сильного и известного продюсера за спиной.

«Конечно, быть самостоятельным артистом – это очень ответственно. Есть команда, которую ты должен вдохновлять», - сообщила Мишель в эфире «ЖВЛ».

По словам певицы, с Mozgi Entertainment она продолжает общаться и сотрудничать.

"Мы работаем в открытом формате, они поддерживают в дистрибуции. Но я принимаю самостоятельные решения", – объяснила Андраде.

Артистка убеждает, что уменьшение ее активности в соцсетях не объясняется тем, что у нее больше нет продюсера.

«По-прежнему я занимаюсь своими соцсетями сама. Я очень люблю, когда все понимаю, когда мне все становится ясно. Когда кто-то делает это за меня, я начинаю теряться», - заверила Мишель Андраде.

Отвечая на вопрос, не страшно ли ей исчезнуть из шоу-бизнеса, Мишель ответила, что ничего не боится.

«У меня сейчас команда, есть люди, которые поддерживают. Ты просто делаешь то, что тебе нравится, есть люди, которые верят в тебя и ты просто идешь дальше и делаешь свою работу. И просто нужно немного подождать и все будет хорошо. Скоро вы услышите новые песни. Я ничего не боюсь, я уверена, что все будет хорошо, и я в себя очень верю», - рассказала Мишель Андраде.

Напомним, браку украинской актрисы с российским актером пророчат крах.

Тем временем певица Земфира решила не молчать о войне, которую развязала россия.

Также Politeka.net писала, что Ксении Собчак пришлось срочно сбежать из России по паспорту гражданина другой страны.