Позиція української актриси театру та кіно Галини Безрук приголомшила не лише її колег та друзів, а й звичайних українців.

Нагадаємо, 34-річна Безрук, яка родом із Краматорська, продовжує жити в Москві та зніматися у російських проектах.

Акторка довго мовчала про війну, а потім зізналася, що зробила свій вибір.

«Якщо трохи поворушити мізками, цілком зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є. Хто мій чоловік, хто моя дитина – якої вони національності. Я обираю сім'ю. Я не обираю батьківщину, я вибираю сім'ю. Найближчих мені людей - себе та сім'ю", - сказала Безрук в інтерв'ю російському ЗМІ.

Галина одружена з російським актором Артемом Олексієвим, у них є дочка.

Колега Безрук Наталка Денисенко в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" розповідала, що після 24 лютого вона писала акторам у росію із закликами не мовчати, на що Галина їй відповіла, що боїться і нічого у себе в соцмережах не писатиме, бо може сісти у в'язницю на 15 років.

У свою чергу, звичайні українці впевнені, що шлюб, який актриса намагається врятувати такою ціною, приречений.

«Ніщо не вічне під місяцем. Час покаже, але буде пізно», «Коли кине чоловік – згадає про Україну», «Вона обрала його, а він обрав не робити вибір заради неї», «Коли страх самотності сильніший за істину. Обов'язково чекає поразка та розчарування», «Спершу він зрадив правду, потім він зрадить і її», - коментують користувачі Мережі вибір Галини Безрук.

Розчарувала Галина Безрук і своїх колег.

Тим часом, співачка Земфіра вирішила не мовчати про війну, яку розв'язала росія.

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