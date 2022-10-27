У її будинку, як повідомляють російські ЗМІ, пройшли обшуки.

За словами джерела, Собчак підозрюють у вимаганні коштів з метою отримання майна в особливо великому розмірі (пункт "б" частини 3 статті 163 КК РФ). За це в рф передбачено до 15 років позбавлення волі.

Потерпілим у справі проходить посадовець Ростеха. Джерела ЗМІ у правоохоронних органах повідомили, що Собчак вночі покинула Москву та виїхала з Росії.

"При цьому вона вчора купила авіаквитки через інтернет до Дубаї, сьогодні – до Туреччини. Це вона зробила, щоби заплутати оперативників. У результаті вона в'їхала в Литву через Білорусь", - повідомив співрозмовник журналістів.

Відомо, що оперативники вже мали на руках постанову слідчого про затримання Собчак.

Згодом у Мережі з'явилися кадри переходу Ксенії Собчак через білорусько-литовський кордон у пропускному пункті Відзи.

При цьому здавалося дивним, що Собчак це так легко далося, адже росіянам, як відомо, віднедавна у країнах Балтії зовсім не раді. Але, як з'ясувалося, Ксенія мала додатковий «аргумент» - ізраїльський паспорт.

Зазначимо, що, коментуючи ситуацію, що склалася, Собчак раніше називала її непорозумінням.

«У всьому швидко розберуться і переконаються, що все це якась нісенітниця. Якщо ні, то очевидно, що це облава на мою редакцію — останню вільну редакцію в Росії, яку треба було притиснути. Сподіваюся, це не так, і все справді непорозуміння», - говорила вона.

Раніше комерційного директора Ксенії Собчак та її медіахолдину "Обережно медіа" Кирила Суханова відправили до СІЗО у справі про вимагання 11 мільйонів рублів. За версією слідства, він вимагав гроші за відсутність негативних публікацій у телеграм-каналі "Тушіть світло" у голови Ростеха Сергія Чемезова та його якогось знайомого Болдихаєва.

«Чого не жилося у великій могутній?», «Дали Ксенії можливість звалити під тиском системи, щоб вона могла добре влаштуватися? А з іншого боку, мабуть, вже зовсім туго у вузьких колах», «Круто, напевно, мати паспорт, який відкриває всі кордони, а не цей червоний папірець», «Литва зробила помилку», «Показуха. І так працює на кремль, навіщо їй тікати? Обшуки бутафорські. Поп***ить за кордоном трохи як Овсяннікова, і отримає нові розпорядження від куратора з ФСБ», «А чому не в Грузію продовжувати здивовано запитувати, чому росіян не люблять?», - обговорюють у соцмережах кадри з втечею Собчак.

Нагадаємо, Собчак відкидає колективну відповідальність росіян у війні проти України та звинувачує в цьому лише Путіна та владу.

Журналістка навіть влаштувала скандал у Грузії через гасло «Слава Україні!». Власник бару в Тбілісі запровадив для росіян своєрідну візу — при вході вони мають заповнити анкету та погодитися з тим, що Путін — диктатор, який окупував території Грузії та України, а також підтвердити гасло «Слава Україні!».

"Це дискримінація за національною ознакою", - відреагувала на такі дії Собчак.

Також повідомлялося, що Собчак образила українських героїв.

Крім того, Собчак звинувачувала українців у нацизмі.