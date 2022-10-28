Популярный певец Макс Барских после больших перемен в жизни записал неожиданный дуэт на украинском языке.

Недавно артист заявил, что теперь он будет выступать под именем Mick Sunday и создавать англоязычную музыку. Но в этот раз на своей странице в Instagram Барских объявил о премьере своей новой песни под названием "Римую", которую он исполнил в дуэте с певицей ETOLUBOV (Любой Фоменко).

На романтическое видео Макса и Любви сразу отреагировал режиссер-клипмейкер Алан Бадоев, написав в комментариях: "Начало ❤️ наслаждайтесь, друзья".

Поклонники также восхищаются новой работой Барских:

"Совершенно иной стиль от твоего родного. Но все равно остается твое фирменное исполнение. Очень чувственно 💔";

"Да, это любовь с первых нот❤️🕊️ Спасибо вам! Невероятно нежно и чувственно звучат ваши голоса ✨ А на твои руки, Макс, можно смотреть бесконечно ✨";

"Неожиданный дуэт!!!! Круче крутого 🔥";

"Оооо, как здорово! Макс, вы такой романтичный здесь❤️🔥";

"Какая присутствует магия и в музыке, и в ваших голосах... Спасибо за эту замечательную песню о любви!❤️‍🔥 Она совсем не похожа на другие твои песни, Макс. Я теперь в предвкушении клипа. 😍";

"Нас всех спасет только любовь 🤍";

"Мурашки от каждого звука 👄❤️‍🔥";

"завораживает.. красота".

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.