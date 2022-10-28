Недавно артист заявил, что теперь он будет выступать под именем Mick Sunday и создавать англоязычную музыку. Но в этот раз на своей странице в Instagram Барских объявил о премьере своей новой песни под названием "Римую", которую он исполнил в дуэте с певицей ETOLUBOV (Любой Фоменко).
На романтическое видео Макса и Любви сразу отреагировал режиссер-клипмейкер Алан Бадоев, написав в комментариях: "Начало ❤️ наслаждайтесь, друзья".
Поклонники также восхищаются новой работой Барских:
"Совершенно иной стиль от твоего родного. Но все равно остается твое фирменное исполнение. Очень чувственно 💔";
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Запасайтесь свечками и фонариками: украинцев ждут более длительные отключения света, что важно знать
"Чего не жилось в великой могучей?": появились кадры панического бегства Собчак из россии, шла пешком
Cумская без макияжа предстала в домашнем виде, чтобы похвастаться обновкой: "Все, как я люблю"
Куда "исчезли" "Байрактары" и почему о них больше ничего не слышно: появился неожидаанный ответ
"Да, это любовь с первых нот❤️🕊️ Спасибо вам! Невероятно нежно и чувственно звучат ваши голоса ✨ А на твои руки, Макс, можно смотреть бесконечно ✨";
"Неожиданный дуэт!!!! Круче крутого 🔥";
"Оооо, как здорово! Макс, вы такой романтичный здесь❤️🔥";
"Какая присутствует магия и в музыке, и в ваших голосах... Спасибо за эту замечательную песню о любви!❤️🔥 Она совсем не похожа на другие твои песни, Макс. Я теперь в предвкушении клипа. 😍";
"Нас всех спасет только любовь 🤍";
"Мурашки от каждого звука 👄❤️🔥";
"завораживает.. красота".
Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.
Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.
Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.