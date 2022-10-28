Популярная блогерша и бывшая невеста Виталия Козловского Рамина Эсхакзай, которая делает свое ютуб-шоу "Ходят слухи", часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на своей странице Instagram. Так, в этот раз блогерша выложила анонс нового выпуска своего шоу, в котором показала еще целый самолет "Мрія".

На кадрах можно увидеть, что Рамина побывала внутри самого большого самолета в мире, который уже совсем скоро уничтожили российские оккупационные войска в Гостомеле. Можно заметить, что в довоенном выпуске блогерша говорит со своими героями на русском языке, а после начала войны она, как известно, перешла на украинский.

В подписи к публикации Эсхакзай рассказала: "Хотела я сделать что-нибудь легендарное, но не таким способом. Мы с командой стали последними представителями медиа, снявших еще целый самолет Ан-225 "Мрія" в Гостомеле. Ровно за сутки до уничтожения крупнейшего самолета в мире российскими захватчиками. Выпуск уже по каналу. В середине интервью с командирами "Мечты", Дмитрием Антоновым и Юрием Булавчиком. Отдельная благодарность пресс-центру ГП "Антонов" и руководству, которые пошли на встречу и далее снять материал".

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