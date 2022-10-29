Бывший муж известной певицы-запроданки Ани Лорак Марат Налчаджиоглу, с которым у них подрастает общая дочь София, не стал долго грустить и почти сразу после развода закрутил новый роман. Новой возлюбленной турка стала украинская визажистка Лилия.

Девушка активно ведет свою страничку в Instagram и уже давно публично показывает фото с Муратом. Так, в этот раз она выложила новое фото, на котором показала страстный момент с женихом.

На новой фотографии Мурат и Лилия запечатлены в интересной локации. Мужчина страстно обнимает невесту сзади, обхватив ее рукой и целуя в шею, а она с удовольствие откинула голову назад. Перед камерой девушка появилась в соблазнительном образе – на ней узких белый костюм с коротким черным топом, который подчеркнул декольте.

В подписи к публикации Лилия написала: "Отражение души". Пользователи тут же принялись комментировать публикацию девушки: "Очень красивая пара. Любви вам", "Какие красивые. Счастья вам", "Будете счастливы, вы прекрасны", "Красивые. Очень гармоничная и искренняя пара. Очень приятно видеть таких влюбленных, которые так хорошо дополняют друг друга и составляют одно целое. Берегите друг друга", "Шикарные", "Главное, что счастливы вместе! Любовь спасет мир".

Напомним, "В памяти навсегда…": Юля "Зайка" из "Холостяка" стала соавтором книги о войне.

Как сообщала Politeka, "Что случилось с моей жизнью": Джамала заинтриговала новым релизом и концертами за границей.

Также Politeka писала, что "Таких женщин больше нет": Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала моложавую маму в ее юбилей.