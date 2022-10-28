Популярная певица с украинскими корнями Ани Лорак, которая даже спустя много месяцев после начала полномасштабной войны не высказала свою гражданскую позицию, поделилась в своем Instagram кадром, на котором появилась в объятиях русского артиста Сергея Лазарева.

Стоит отметить, что после паузы в несколько месяцев, Лорак возобновила свою деятельность в россии и снова начала выкладывать новые посты в Instagram. Так, на днях она предстала российским поклонникам новый хит и клип "Лабиринт", а теперь показала снимок с Лазаревым.

На фотографии Ани запечатлена в пылких объятиях российского коллеги и друга, а в подписи к публикации рассыпалась в поздравлениях и признаниях в любви, адресованных ему.

"Нашей дружбе больше 10 лет. И каждый раз я поражаюсь твоим талантом, трудолюбием, артистизмом. Вчера была ещё одна твоя творческая победа — шоу #янебоюсь. Дорогой мой друг @lazarevsergey, летай высоко, иди гордо по жизни, сияй. Нам всем нужен свет любви и музыки. Ты достоин самого лучшего. Люблю", - написала Лорак.

Напомним, "В памяти навсегда…": Юля "Зайка" из "Холостяка" стала соавтором книги о войне.

Как сообщала Politeka, "Что случилось с моей жизнью": Джамала заинтриговала новым релизом и концертами за границей.

Также Politeka писала, что "Таких женщин больше нет": Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала моложавую маму в ее юбилей.