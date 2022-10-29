Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танців з зірками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным фото в соблазнительном образе.

Как видно, Катя запечатлена в интересной локации и забавной позе. Перед камерой она появилась в черном мини-платье с очень объемными рукавами, которое практически полностью задралось. При этом на ней темные клетчатые колготки, которые подчеркнули стройные ножки. Волосы балерины собраны в элегантную прическу, а на лице легкий макияж и задумчивый вид.

В подписи к публикации Кухар загадочно написала: "Но глаза слепы… надо смотреть сердцем". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Стильная и очаровательная женщина", "Какие ноги!", "Красотка", "Красавица", "Очень красиво", "Прекрасная", "Вы прекрасная!", "Самого важного глазами не увидишь. Наша красавица", "Какая красота", "Красотка".

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