Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны несколько месяцев жила в Испании, затем вернулась в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети забавное видео, которым напомнила украинцам о своей новой песне.

Как видно, в коротком ролике Настя появилась в стильном образе – на ней просторная белая блуза интересного кроя, которая немного сползла с плеча, засветив бежевый лиф. Пышные кудри артистки распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж, она подпевает свою украиноязычную песню "Кришталь" и слегка пританцовывает.

В подписи к публикации Каменских написала строчки из этой песни: "Розсипаються сльози, ніби у священний Ґрааль". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию артистки: "Эти строки всегда на репите просто", "Очень нравится песня. Настя, вы супер", "Я обожаю эту песню", "Красавица наша", "Мне очень зашел "Кришталь". Невероятно кайфово", "Если таковы будут наши песни, зачем слушать что-нибудь другое?", "Настя, как можно быть одновременно такой сильной, и такой женственной. Я только сейчас понимаю эту фразу", "Прекрасная песня. Просто обожаю ваши песни на украинском. Они всегда полны любовью и спокойствием".

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