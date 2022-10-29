Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото и видео, на которых показала встречу в лагере украинских беженцев в Таллине.
На фото и видео можно увидеть, что Светлана пообщалась с детьми и взрослыми, некоторые из них смеялись, а другие плакали на этой встрече. Также в этой публикации есть видео, на котором артистка поет легендарную украинскую песню "Червона калина". Надо сказать, что очень необычно слышать пение Светланы на украинском языке.
В подписи к публикации Лобода рассказала об этом вечере: "Сегодня я нахожусь в Таллине, с концертом в поддержку Украины. Несколько часов назад мне представилась возможность посетить самый большой лагерь для украинских беженцев в Таллине, на корабле. Это было очень трогательно, мы плакали и смеялись вместе, а в конце спели все самые любимые песни. Поддержка друг друга в это время очень важна! А уже через полчаса мы увидимся с ребятами на главной сцене Таллина, на моем концерте".
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