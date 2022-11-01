На своей странице в Instagram Люба решила поделиться подробностями создания видео на эту песню, над которым работали Алан Бадоев (арт-продюсер) и Ксения Каргина (режиссер). Клип построен как диалог между двумя находящимися на расстоянии влюбленными. В конце видео - текст о том, что более 5 миллионов украинских женщин и детей уехали из Украины, а любовь многих пар из-за войны теперь живет в смартфонах.
"Враг бьет по нашим городам, выключая свет, тепло и воду, но он не знает главного - наши сердца горячие, а воля несгибаемая. Мы будем любить, потому что это и есть жизнь", - подчеркнула ETOLUBOV.
Сам Алан Бадоев для Vogue рассказал об идее видеоработы на песню Макса Барских и Любови Фоменко.
"Кто-то в разных странах, кто-то на фронте, но, так или иначе, все в телефоне. Осознание боли от расстояния отражено в словах и музыке песни «Римую». А потом уже в визуальном ряде клипа. Сегодня такое время, когда я не вижу необходимости в масштабных видеоработах. Даже если на это есть средства, лучше их задонатить в поддержку страны. Потому что сейчас видео должно поднимать и доносить смыслы военного времени", — объяснил клипмейкер.
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Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.
Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.
Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.