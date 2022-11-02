Андрей Данилко рассказал, что ему в детстве приходилось часто звонить в полицию из-за поведения его родного отца.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский шоумен, Народный артист Украины, Андрей Данилко, известный во всем мире как Верка Сердючка, поделился своими воспоминаниями об отце-абьюзере. Об этом Данилко рассказал в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, которая признана в рф иностранным агентом.

Андрей Данилко рассказал, что ему в детстве приходилось часто звонить в полицию. Его отец позволял себе выпить лишнего и поднимать руку на маму. Самого же Андрея папа не бил - лишь однажды отец поднял руку на артиста, но потом много раз извинялся.

"Папа устраивал вечерние концерты после полуночи, когда выпил. Я всегда боялся этого стука в окно. Это значит — папа... Я понимал, что сейчас мне еще минуту полежать, а потом я подрываюсь с раскладной кровати, оттуда достаю маленький стульчик и бегу к таксофону, 02: "Выезжайте, Розы Люксембург, 57, квартира 11". Вот это я выучил", — вспомнил Андрей Данилко.

Данилко все же зла на папу не держит. Впрочем, артист убежден, что, вероятно, у него нет и не будет семьи именно из-за отца - его поведение испортило ему будущее. У Андрея Данилко не было примера, какой должна быть семья.

"У меня, наверное, потому и не случилось семьи, что у меня не было примера. Это я сейчас понимаю", – добавил он.

Напомним, Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.

Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.

Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.