Андрей Данилко после полномасштабного военного вторжения россии в Украину даже не думал о том, чтобы выехать из Киева.

Об этом Данилко сообщил в интервью «Расскажи Гордеевой».

По его словам, он живет в центре Киева, «центрее дома нет», но мыслей об эвакуации не возникало. Данилко рассказал, что один очень известный человек его уговаривал срочно уехать.

«Говорил «Срочно уезжай из Киева. Андрей, срочно уезжай!», а я говорил «Не хочу», - рассказал Данилко, не став называть имя этого человека, которого «все знают», но уточнив, что он украинец, который живет в россии.

«Мне казалось, он подумал, что я чуть-чуть с приветом. Я ему очень благодарен… Но я себе даже не представлял, куда я поеду, как это, куда я буду поселяться. Я даже не рассматривал это, я понял, что буду в Киеве», - рассказал Данилко.

По словам артиста, многие люди остались в украинской столице благодаря ему, потому чтоон старался шутить, подбадривать, бороться со страхом.

«Бывают очень сильные люди, казалось бы, а они настолько были растеряны. Настолько были в панике. Я себе тоже удивлялся, почему у меня такого нет. Почему я собраный. Все собрал, команды раздал, тех рассмешил», - вспоминает Андрей тот период.

Однако своего водителя Романа артисту пришлось буквально заставлять уезжать из села, в котором он находился на момент вторжения российских войск.

«Все убежали из Киева. У меня было свое ощущение. И другое ощущение расскажет человек, который жил и встретил войну в Ирпене. Мой водитель, Рома, который не мог выехать... И я ему просто приказал выехать из этого села, где он был у родителей. Он до сих пор напуган. Потому что он видел пролетающие самолеты, в их доме были русские солдаты. Он успел уехать. Машина, которая ехала за ним – их расстреляли. И я чувствую последствия этой травмы», - рассказал Данилко.

Напомним, Андрей Данилко также рассказал, почему от украинских артистов, которые живут и работают в россии, не надо ждать никаких позиций, в том числе и антивоенной.

Кроме того, Данилко поведал о настоящей Алле Пугачевой, которую "очень боялись".

Также Данилко рассказал о своем отце.