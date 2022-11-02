Андрій Данилко розповів, що йому в дитинстві доводилося часто дзвонити до поліції через поведінку його рідного батька.

Як повідомляє Politeka.net , популярний український шоумен, Народний артист України, Андрій Данилко, відомий у всьому світі як Вєрка Сердючка, поділився своїми спогадами про батька-аб'юзера. Про це Данилко розповів в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвої, яка визнана в росії іноземним агентом.

Андрій Данилко розповів, що йому у дитинстві доводилося часто дзвонити до поліції. Його батько дозволяв собі випити зайвого та піднімати руку на маму. Самого ж Андрія тато не бив - лише одного разу батько підняв руку на артиста, але потім багато разів вибачався.

"Тато влаштовував вечірні концерти після опівночі, коли випив. Я завжди боявся цього стуку у вікно. Це значить - тато... Я розумів, що зараз мені ще хвилину полежати, а потім я підриваюся з розкладного ліжка, звідти дістаю маленький стільчик і біжу до телефону, 02: "Виїжджайте, Рози Люксембург, 57, квартира 11". Ось це я вивчив", - згадав Андрій Данилко.

Данилко все ж таки зла на тата не тримає. Втім, артист переконаний, що, мабуть, він не має і не матиме родини саме через батька - його поведінка зіпсувала йому майбутнє. У Андрія Данилка не було прикладу, якою має бути сім'я.

"У мене, напевно, тому й не сталося сім'ї, що я не мав прикладу. Це я зараз розумію", - додав він.

Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.

Як повідомляла Politeka, Данилка обурив ролик із Лободою в сльозах через слова про українців.

Також Politeka писала, що Данилко в образі Сердючки оригінально згадав про шкільні роки, розмішивши виглядом.