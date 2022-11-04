Как сообщает Politeka.net, победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин на один день решил устроить челлендж и поменяться страницами в социальных сетях со своей женой Иванной. Она не стала таить и призналась, что читала сообщения своего мужа. Об этом девушка рассказала в своих Instagram-stories.
Похоже, жену исполнителя не сильно беспокоят такие сообщения от поклонниц. По словам Иванны, она полностью доверяет мужу Роману Сасанчину.
"Как вы знаете, сегодня мы поменялись страницами. Что же я сделала в первую очередь? А я нашла все смски. Думаю, что же там у него происходит. И знаете, что я увидела? Много смс от девушек, которые признаются в любви. Или говорят о том, что если есть жена и ребенок, то это не повод того, что ты не подвинешься", – удивилась Иванна Сасанчин.
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Стоит отметить, что победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин женился на своей избраннице 4 декабря 2021 года, а 30 декабря у них родилась дочь. После начала войны россии против Украины жена Сасанчина с ребенком уехала в Польшу. Он остался в Украине - позже жена и дочь вернулись в Украину.
Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина в кружевах показала свою гордость.
Также Politeka писала, что жена победителя "Голос країни" Сасанчина честно призналась живет ли она с Романом.
Как Politeka сообщала, жена победителя "Голос країни" Сасанчина неожиданно разоткровенничалась.