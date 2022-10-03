Як пише Politeka.net , 24-річна Іванна Сасанчина активно розвиває свою сторінку в соціальній мережі та часто розповідає про своє життя. Дівчина публікує фотографії та відео, а також відповідає на запитання фоловерів.
У нових Інстаграм-сторіс Іванна влаштувала традиційну рубрику «запитання-відповідь».
Так, один із передплатників запитав дівчину, чи разом вона з чоловіком Романом Сасанчиним чи вже розійшлися, натякаючи на те, що блогерка давно не публікує спільних знімків із ним.
«Разом», – лаконічно відповіла Іванна, а потім показала кадр із кімнати, де на задньому фоні виднівся Рома, який спостерігав за малечею.
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"Дуже цікава історія", - підписала вона.
Ще у дівчини запитали, чи виїхала б вона за кордон разом із сім'єю.
"Якби була загроза життю дитині, то так", - відповіла дружина Сасанчина.
Нагадаємо, дружина переможця "Голос країни" Сасанчина чесно зізналася, ким працювала до заміжжя.
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