Як пише Politeka.net, Роман Сасанчин – відомий український співак, який прославився завдяки перемозі на шоу "Голос.Діти", а після цього повторив успіх на "Голос країни". Зірка одружена з Іванною, яка на кілька років старша за нього. У пари нещодавно народився первісток - дочка, яку назвали Єлизаветою. Іванна, як і чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться кадрами особистого життя.

А цього разу дружина Сасанчина поділилася фото, де позувала у штанах та мереживній білизні. Іванна вирішила похвалитися підтягнутим животом.

"Зовсім скоро тут будуть кубики", - написала дружина Сасанчина на кадрі.

Після цього Іванна вирішила розповісти про свої плани на день.

"Також замовила рибку та ікру. Чекатиму коли приїде і підемо гуляти доки хороша погода. Дозбирається прання, зроблю наступне, зроблю прибирання в квартирі, але маю надію, що вкладу Елізу спати. Але це здається марні надії. Вчора Еліза спала лише один раз. ", - написала дружина Романа.

Нагадаємо, дружина переможця "Голос країни" Сасанчина чесно зізналася, чи живе вона з Романом.

Також Politeka повідомляла, що дружина переможця "Голос країни" Сасанчина несподівано відкрита.

А ще Politeka писала, що дружина переможця "Голос країни" Сасанчина чесно зізналася, ким працювала до заміжжя



