Так, исполнительница сказала, что понимает, что в Украине она больше никогда не выступит, пишет Politeka.net.

"Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной. Навсегда.Но вместе с тем мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. Я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. Я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной", - сказала Земфира.

Развязанную россией войну против Украины Земфира назвала лишенной смысла и жестокой.

"Прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира, нет войне", - произнесла Земфира.

Напомним, ранее Земфира призналась, что молится о прекращении войны

«Сегодня 228-й день войны, 228-й день ада, который стал реальностью, Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну», - сказала певица во время концерта в кипрском городе Лимассол и исполнила песню «Не стреляйте».

Также сообщалось, что российский певец Николай Басков, который перестал быть похожим на самого себя, расплакался, жалея раненных оккупнтов.

Кроме того, Politeka.net писала, что российские оккупанты разграбили дом известного украинского певца Гарика Кричевского и уничтожили жилье ВалерияХарчишина.