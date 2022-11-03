Відомий український співак та музикант Гарік Кричевський наприкінці лютого планував святкувати новосілля у своєму новому будинку під Києвом, а тепер навіть не може переступити його поріг.

За словами Кричевскього, його будинок у передмісті української столиці після 24 лютого опинився на окупований території, пише Politeka.net.

"Наше містечко було під окупацією, в наших будинках жили окупанти, а пізніше були важкі бої. Постраждали наші будинки, а деяких взагалі нема", - розповів співак в інтерв’ю ЖВЛ.

Зараз у будинку Кричевського йдуть ремонтні роботи і співак досі в ньому не був – морально важко.

«Я не зміг зайти, я не був у будинку. Вкрали майже всю техніку, єдине, що лишилось – це гранд піано антикварне, мені привозили з Америки. Вони просто не зрозуміли, що це», - розповів артист, додавши, що загарбники не знали, що цей існтрумент дорожче за телевізор.

За словами Гаріка Кричевського, це лише речі і вони для нього не мають жодного значення. Зараз артист дає благодійні виступи. Допомогає збирати гроші на машини, на ліки.

«Чим можу тим і допомагаю Україні», - каже Гарік.

За його словами, його нові пісні будуть українською.

Нагадаємо, до будинку водія Андрія Данилка прийшли окупанти.

Також повідомлялось, що лідер "Другої ріки" Харчишин побував на руїнах свого будинку і розповів, що вціліло.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап повернувся в Україну і показав докази, що він перебуває в теробороні.