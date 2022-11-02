Валерій Харчишин планує якнайшвидше закінчити з демонтажем і розпочати будівництво нового будинку, щоб його дітям було куди повернутися.

Як повідомляє Politeka.net , лідер українського гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин продовжує розбирати завали свого зруйнованого будинку у Гостомелі. Російська ракета знищила його ще у березні, під час окупації Київщини, але почати прибирати наслідки "прильоту" музикантові вдалося лише через 8 місяців. Про це зняли сюжет "Сніданок з 1+1" та показали, що залишилося від будинку знаменитості.

Руїни свого будинку музикант бачить не вперше, проте точно пам'ятає свої перші емоції, коли навесні приїхав на руїни.

"Перша думка: дякувати Богу, що мене тут не було. Ну а потім спогади: як я будував, як вперше привіз сюди свого пса Барні, як син Ваня бігав із сосискою на першому поверсі, навіть як судився за землю і виграв суд. Різні деталі спливають у пам'яті. Все пролетіло миттєво", – розповів Валерій Харчишин.

На кадрах можна побачити, що від будинку залишилися одні уламки. Вціліла тільки чавунна піч. Музикант відновив її та привів у стан, який був до пожежі. Валерій Харчишин планує якнайшвидше закінчити з демонтажем і розпочати будівництво нового будинку, щоб його дітям було куди повернутися.

Розбирати завали з музикантом зібралися десятки волонтерів проекту "Добробат". Наразі у добровільному будівельному батальйоні налічується майже 40 тисяч волонтерів.

Нагадаємо, що лідер "Другої ріки" Харчишин несподівано заявив про розлучення.

Як повідомляла Politeka, лідер "Другої ріки" Харчишин переніс складну операцію, що з ним зараз.

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