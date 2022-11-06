Украинский актер и певец Андрей Данилко мечтает однажды снять не только маску, в которой его только теперь и видят, но и кепку.

По словам Данилко, однажды он надел на себя черную одежду и теперь буквально не можете е снять.

«Я думаю, что это период такой», - сказал артист в интервью «Скажи Гордеевой».

По его словам, в мечтах, он представляет, что когда закончится война, он не только снимет маску и кепку, но и сделает красивую прическу.

«Так ты не лысый?» - удивилась собеседница артиста.

«Ты что! Я не успеваю стричся. Ко мне приезжает один парень, Руслан, и стрижет. И говорит, «Ну Андрей, зачем я это делаю, если вы все время ходите в кепке?», - рассказал Данилко.

По его словам, у него также иногда возникает проблема с выбором головного убора. Времени ездить по магазинам у него нет.

«Ты заходишь в магазин, говорят «Андрей, купи три сразу», нет, я покупаю только одну. И вот со временем она начинает терять цвет, потому что я все-таки ее стираю, и чтобы сделать ее темнее, ее надо водой так хорошо. Я тебе клянусь! У меня нет времени пойти купить кепку», - признался Данилко.

Напомним, любимец публики также рассказал, что его раздражает его лишний вес и, как следствие, полнота Верки Сердючки. Причиной этому стал гормональный сбой из-за стресса.

Также Данилко признался, почему долго не разговаривал и что ему довелось пережить в детстве.

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